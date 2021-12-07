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Делу рязанцев, служивших гитлеровцам в 1941 году, исполнилось 80 лет
По делу о госизмене судили 23 человек, 17 из которых приговорили в высшей мере наказания, трое — к 10 годам исправительно-трудовых лагерей, один — к восьми годам, а еще двое — к пяти годам лишения свободы.

Ежегодно 7 декабря рязанцы празднуют юбилей победы в Московской битве. В 2021 году в этот день исполняется 80 лет со дня освобождения Михайлова от гитлеровцев.

Оккупация города длилась две недели. Сразу после восстановления советской власти органы госбезопасности начали искать тех, кто пошел на службу к немцам в созданную ими городскую управу и в полицию.

Городским головой назначили 51-летнего учителя, бывшего налогового инспектора, дважды судимого Петра Ежокина. Начальником вспомогательной жандармерии стал заведующий базой Григорий Савельев с тремя классами образования. Именно он командовал завербованными полицаями. Некоторые кадры — метеоролог, агроном, кассир, делопроизводитель — перешли в управу прямо из горисполкома.

Местные жители жаловались на реквизиции, а фактически на грабежи «гражданских властей», конфискацию теплых вещей и лошадей.

Кроме этого пособники нацистов собрали около 100 трудоспособных мужчин, которых немцы отправили на военные работы. Правда, в Тульской области этих людей освободили наступающие красноармейцы.

Убегая, гитлеровские войска не стали спасать своих помощников. Начиная с 10 декабря, их стали арестовывать и допрашивать советские милиция и госбезопасность. Сегодня эти документы рассекречены управлением ФСБ по Рязанской области. Всего было проверено больше сотни человек. Большинство, правда, попали под подозрение случайно и были отпущены. Главные помощники гитлеровцев объясняли свой переход на сторону врага разными причинами: «получил работу и хлеб для прокормления своей семьи», «боялся, что меня расстреляют немцы», «я был убежден в непобедимости немецкой армии».

Следствие длилось долго, все факты тщательно перепроверялись, несмотря на военную неразбериху. Бывший городской голова Петр Ежокин умер в тюрьме 8 мая 1942 года, поэтому в сентябре 1942 года судили только 23 обвиняемых в измене. Из них 17 человек было приговорено к высшей мере наказания, трое — к 10 годам исправительно-трудовых лагерей, один — к восьми годам, а еще двое — к пяти годам лишения свободы.