Bloomberg: новые санкции против России могут коснуться обмена валюты

По словам собеседников издания, вопрос введения ограничений президент США Джо Байден может обсудить с Владимиром Путиным во время беседы во вторник, 7 декабря.

США и Европейский союз рассматривать возможность введения санкций против России, затрагивающих ограничение обмена валют. Об этом сообщило издание « Bloomberg ».

По данным агентства, под санкции могут попасть крупнейшие российские банки, а также РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций). Также ограничения могут коснуться перевода рублей в доллары и другие иностранные валюты (среди которых, евро и фунты стерлингов).

Как отмечает Bloomberg, со стороны ЕС и США наиболее радикальным решением был бы запрет России доступа к системе финансовых платежей SWIFT, однако это нанесло бы ущерб обычным гражданам. «Поэтому чиновники более склонны преследовать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты», — пишет агентство.

По словам собеседников издания, вопрос введения санкций президент США Джо Байден может обсудить с Владимиром Путиным во время беседы во вторник, 7 декабря.