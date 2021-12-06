Жительницу Сасова осудили за кражу двух бутылок водки из «Магнита»

Суд назначил ей восемь месяцев исправительных работ.

Жительницу Сасова осудили за кражу двух бутылок водки из «Магнита». Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В мае 2021 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашла в магазин «Магнит» и украла со стеллажа две бутылки водки. Она спрятала алкоголь под одеждой и вышла из магазина.

Продавец заметила кражу, догнала злоумышленницу и вернула похищенный товар.

Против рязанки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 («Покушение на преступление»)и части 1 статьи 161 («Грабеж») УК РФ.

Суд назначил ей восемь месяцев исправительных работ с удержанием в пользу государства пяти процентов от зарплаты.