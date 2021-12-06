Жительницу Сасова осудили за кражу двух бутылок водки из «Магнита»
Суд назначил ей восемь месяцев исправительных работ.
Жительницу Сасова осудили за кражу двух бутылок водки из «Магнита». Об этом
В мае 2021 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашла в магазин «Магнит» и украла со стеллажа две бутылки водки. Она спрятала алкоголь под одеждой и вышла из магазина.
Продавец заметила кражу, догнала злоумышленницу и вернула похищенный товар.
Против рязанки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 («Покушение на преступление»)и части 1 статьи 161 («Грабеж») УК РФ.
Суд назначил ей восемь месяцев исправительных работ с удержанием в пользу государства пяти процентов от зарплаты.