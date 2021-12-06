ВОЗ рассказала, как протекает коронавирус при омикрон-штамме

В ВОЗ ранее сообщили, что новый штамм «омикрон» пока не вызвал смертей.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что у пациентов, заразившихся новым омикрон-штаммом коронавируса, коронавирус протекает более в легкой форме. Об этом специалист сказала в эфире CBS .

В ВОЗ ранее сообщили, что новый штамм «омикрон» пока не вызвал смертей.

Керкхове отметила, что заразившиеся коронавирусом легче переносят болезнь. По ее словам, это может быть вызвано ранними стадиями заболевания пациентов, поэтому рано делать выводы.

Эксперт заявила, что может пройти несколько недель, прежде чем у пациентов разовьется тяжелое заболевание. Она добавила, что даже при легком течении болезни может вырасти число госпитализаций, а также вырасти смертность.

«Мы не хотим, чтобы это произошло на фоне и без того сложной ситуации с распространением „дельты“ по всему миру», — заключила специалист.