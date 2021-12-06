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Восемь улиц в Горроще 6 декабря останутся без холодной воды
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

Восемь улиц в Горроще 6 декабря останутся без холодной воды. Об этом сообщили на сайте МП «Водоканал».

В понедельник, 6 декабря, с 10:30 до 19:00 холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:

  • улица Березовая;
  • улица Братиславская, дома №№½, 2 корпус 1, 5/1, 6, 6 корпус 1, 7/2, 8, 8 корпус 1, 9, 13, 15/1, 17/2;
  • улица Гоголя, дома №№ 3, 3 корпус 1, 3-а, 4, 6, 7, 7-а, 8, 9/8, 12, 12/9, 13, 16-а, 17, 21, 22/1, 23, 24, 24 корпус 1, 26, 29, 31, 32, 33, 33 корпус 1;
  • улица Островского, дома №№ 3, 5, 6, 6 корпус 1, 7, 8/20, 9/18, 11/17, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18 корпус 1;
  • улица Полетаева, дома №№ 1/14, 2/12, 3, 4, 5, 5 корпус 1, 6, 7/11, 10/10, 11, 11 корпус 1, 12, 13 корпус 1, 15, 15 корпус 1, 16;
  • улица Толстого;
  • улица Черновицкая, дома №№ 23, 23 корпус 1, 23 корпус 2, 23 корпус 3, 24 корпус 1, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 27, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 27 корпус 3
  • улица Чернышевского.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.