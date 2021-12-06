В Рязанском радиотехническом университете прошел день открытых дверей

В 2022 году число бюджетных мест в университете увеличится на 19 и достигнет 899. 892 места предусмотрено на инженерные направления подготовки и семь — на укрупненную группу направлений подготовки «Экономика и управление».

В воскресенье, 5 декабря, в РГРТУ состоялся день открытых дверей. Мероприятие прошло в режиме «малых групп». Абитуриенты и их родителей распределили по командам. По индивидуальному маршруту они посетили факультетские информационные блоки и профориентационную выставку, подготовленную кафедрами и партнерами университета. Собственные стенды представили РПТП «Гранит», АО «ГРПЗ», ПАО «Завод «Красное Знамя», «Тинькофф-центр разработки».

В вузе рассказали, что в 2022 году число бюджетных мест в университете увеличится на 19 и достигнет 899. 892 места предусмотрено на инженерные направления подготовки и семь — на укрупненную группу направлений подготовки «Экономика и управление».

Для поступления на технические направления подготовки абитуриенту необходимо иметь результаты по профильной математике и русскому языку, физике либо информатике (по выбору). Исключением является направление «Химическая технология», где альтернативой физике является химия.

«На рынке труда спрос на специалистов профильных для радиотехнического университета сфер превышает предложение. Наиболее востребованными являются инженеры в сфере электроники, радиотехники, систем связи, IT. Следует отметить тенденцию увеличения заработной платы молодых специалистов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, многие из которых уже успешно конкурируют с оплатой труда в сфере IT. По этим причинам проблема трудоустройства выпускников нашего университета заключается в поиске высокооплачиваемых рабочих мест, наиболее благоприятных для раскрытия творческих возможностей, быстрого профессионального и карьерного роста», — рассказал ректор РГРТУ Михаил Чиркин.