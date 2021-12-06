В Рязанской области за сутки зарегистрировали 223 заражения коронавирусом

Всего число заболеваний в регионе с начала пандемии достигло 56 839.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 223 заражения коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник, 6 декабря, в федеральном оперштабе.

Всего число заболеваний в регионе с начала пандемии достигло 56 839.

За сутки в Рязанской области выздоровели 411 человек, всего число вылечившихся достигло 48 975. За сутки в регионе умерли 18 человек, с начала пандемии скончались 2084 человека.

В России за сутки выявили 32 136 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 9 833 749 человек.

За сутки выздоровели 28 070 человек, всего с начала пандемии вылечились 8 530 476 человек.

За сутки скончались 1 184 человек, всего — 282 462.