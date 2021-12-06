В Рязанской области ожидаются снег, дождь и сильный ветер

Ночью небольшой снег. Днем возможны осадки — снег, мокрый снег, дождь, местами налипание мокрого снега.

Во вторник, 7 декабря, в Рязанской области ожидаются снег, дождь и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ночью небольшой снег. Днем возможны осадки — снег, мокрый снег, дождь, местами налипание мокрого снега. Ожидается гололед.

Порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -7, -2 градуса, днем -3, +2 градуса.