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В Рязанской области от коронавируса полностью привились больше 60 тысяч человек
В течение прошлой недели с 29 ноября по 5 декабря первым компонентом привито 23 тыс. рязанцев, 30 тыс. получили второй компонент. Более 5 тыс. жителей области прошли ревакцинацию.

По состоянию на понедельник, 6 декабря, в Рязанской области от коронавируса ревакцинировались 61,1 тысяча человек. Об этом сообщила опергруппа регионального правительства.

Всего первым компонентом привились 486,6 тысячи человек.

На прошлой неделе, с 29 ноября по 5 декабря, первым компонентом привились 23 тысячи рязанцев, 30 тысячи получили второй компонент. Более пяти тысяч жителей области прошли ревакцинацию.

Отмечается, что во всех муниципальных образованиях региона вакцинируют сотрудников предприятий и организаций различных отраслей и сфер деятельности. В Пителинском районе привили 1526 человек, что составляет около 46% от плана. В опергруппе отметили, что в день делается до 50 прививок. В Клепиковском районе первым компонентом в районе привили всего 13 647 человек, вторую дозу вакцины там получили 9 556 человек.