В Рязанской области от коронавируса полностью привились больше 60 тысяч человек

По состоянию на понедельник, 6 декабря, в Рязанской области от коронавируса ревакцинировались 61,1 тысяча человек. Об этом
Всего первым компонентом привились 486,6 тысячи человек.
На прошлой неделе, с 29 ноября по 5 декабря, первым компонентом привились 23 тысячи рязанцев, 30 тысячи получили второй компонент. Более пяти тысяч жителей области прошли ревакцинацию.
Отмечается, что во всех муниципальных образованиях региона вакцинируют сотрудников предприятий и организаций различных отраслей и сфер деятельности. В Пителинском районе привили 1526 человек, что составляет около 46% от плана. В опергруппе отметили, что в день делается до 50 прививок. В Клепиковском районе первым компонентом в районе привили всего 13 647 человек, вторую дозу вакцины там получили 9 556 человек.