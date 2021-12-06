\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
-1°
Втр, 07
-1°
Срд, 08
ЦБ USD 73.67 -0.07 07/12
ЦБ EUR 83.11 -0.13 07/12
Нал. USD 73.20 / 74.60 16:17
Нал. EUR 82.80 / 83.76 16:17
Новости
Публикации
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
5 876
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
29 ноября 12:36
6 456
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
9 503
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
9 900
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В рязанский «Водоканал» поступило 14 новых спецмашин
До конца декабря ожидаются поставки еще семи аварийно-ремонтных автомобиля и илососа, до конца января — крана манипулятора.

В понедельник, 6 декабря, прошла демонстрация новой спецтехники, поступившей в МП «Водоканал города Рязани». Об этом сообщил сайт мэрии.

Участие в осмотре техники принял и.о. замглавы администрации Борис Ясинский.

Руководитель МП «Водоканал» Николай Семенов сообщил, что на балансе предприятия числятся 160 единиц техники, среди которых 40 аварийно-ремонтных машин, более 80 грузовых и 30 легковых автомобиля, пять автобусов. Он отметил, что большая часть машин 90-2000-х годов выпуска.

По его словам, в этом году планируют приобрести 23 единицы спецтехники. Основную часть приобретут по договору лизинга, остальную — по договору поставки.

В «Водоканал» уже поступило 14 единиц техники: девять аварийно-ремонтных автомобиля «Газель», две баровые установки, илосос, каналопромывочная машина и автобус.

До конца декабря ожидаются поставки еще семи аварийно-ремонтных автомобиля и илососа, до конца января — крана манипулятора.