В рязанский «Водоканал» поступило 14 новых спецмашин

До конца декабря ожидаются поставки еще семи аварийно-ремонтных автомобиля и илососа, до конца января — крана манипулятора.

В понедельник, 6 декабря, прошла демонстрация новой спецтехники, поступившей в МП «Водоканал города Рязани». Об этом сообщил сайт мэрии.

Участие в осмотре техники принял и.о. замглавы администрации Борис Ясинский.

Руководитель МП «Водоканал» Николай Семенов сообщил, что на балансе предприятия числятся 160 единиц техники, среди которых 40 аварийно-ремонтных машин, более 80 грузовых и 30 легковых автомобиля, пять автобусов. Он отметил, что большая часть машин 90-2000-х годов выпуска.

По его словам, в этом году планируют приобрести 23 единицы спецтехники. Основную часть приобретут по договору лизинга, остальную — по договору поставки.

В «Водоканал» уже поступило 14 единиц техники: девять аварийно-ремонтных автомобиля «Газель», две баровые установки, илосос, каналопромывочная машина и автобус.

До конца декабря ожидаются поставки еще семи аварийно-ремонтных автомобиля и илососа, до конца января — крана манипулятора.