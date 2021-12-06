В Рязани с 31 декабря запретят парковку на улице Свободы и Окском проезде

Парковку и стоянку запретят для повышения пропускной способности и безопасности дорожного движения.

В Рязани с 31 декабря запретят парковку на улице Свободы и Окском проезде. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщила пресс-служба мэрии.

Речь идет о территориях от Окского проезда с одной стороны дороги до дома № 2а по улице Свободы, а также от улицы Свободы с двух сторон дороги на участке от Окского проезда до улицы Затинной.

Парковку и стоянку запретят для повышения пропускной способности и безопасности дорожного движения.

На указанных территориях установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».