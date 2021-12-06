В Рязани новогодние мероприятия начнутся с 25 декабря

Подготовку и проведение в областном центре праздничных новогодних мероприятий обсудили на совещании в городской администрации.

В Рязани новогодние мероприятия начнутся с 25 декабря. Подготовку и их проведение обсудили на совещании в городской администрации в понедельник, 6 декабря.

Старт новогодним праздникам даст «Акция 2.0.22», которая начнется 25 декабря в 14:00. В программе запланированы представление Забавы Путятишны, сказочный флешмоб, акция «Забавный морозобус» и многое другое.

С 26 декабря в областном центре в выходные и праздничные будни по центральным улицам и отдаленным районам будет курсировать «Забавный морозобус». Центральным событием праздничных дней станет фестиваль ледовых скульптур, который пройдет на Лыбедском бульваре с 3 по 8 января.

Также в ЦПКиО, Лесопарке и на Лыбедском бульваре установят большие мультимедийные экраны для новогоднего уличного телевидения. Все новогодние праздники с 10.00 до 21.00 на экранах по специальной эфирной сетке будут транслироваться развлекательно-познавательные программы и рубрики — «Забавные новости», «Говорит рязанец», «Новогодний диалог», «Мастерская Деда Мороза», квест «Вам вопрос», поздравления от известных людей города, отрывки из любимых Новогодних фильмов, мультфильмов.

Уточняется, что всего в областном центре планируется провести 200 мероприятий в рамках «Новогоднего фестиваля Забав», который пройдет с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Также городские власти продолжают украшать областной центр к Новому году. Так, с 10 декабря включат праздничную подсветку на центральных улицах и площадях, а также в парках, скверах и других общественных пространствах.

Кроме того, в мэрии утвердили концепцию оформления, основным элементом которого стала снежинка с гранями, представляющими стилизованные силуэты городских достопримечательностей.

Подробную программу мероприятий разместят в ближайшее время на официальном сайте администрации города и в социальных сетях.