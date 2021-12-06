В Рязани «М5 Молл» перешел на прежний график работы

Теперь торговый центр работает с 10:00 до 22:00.

В Рязани «М5 Молл» перешел на прежний график работы. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщила пресс-служба торгового центра.

Теперь торговый центр работает с 10:00 до 22:00.

Также администрация ТРЦ напомнила, что вход в аптеку и магазин зоотоваров разрешено без предъявления QR-кода, а подстрокам до 18 лет можно свободно посещать магазины торгового центра, за исключением фудкорта. Находиться в этих местах им можно лишь в сопровождении родителей или законных представителей.

«Также в „М5 Молл“ вновь открыта для посещения „Страна Мадагаскария“. Остальные ограничения на посещение „М5 Молл“ сохраняются до особого распоряжения», — говорится в письме, которое поступило в редакцию РЗН.инфо.