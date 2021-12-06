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В России вступит в силу новый классификатор болезней в 2022 году
Прежний классификатор приняли более 30 лет назад.

В России в 2022 году вступит в силу новый классификатор болезней человека. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил научный руководитель НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев, сообщили РИА Новости.

По словам специалиста, прежний классификатор приняли более 30 лет назад. За это время произошло много изменений. Что касается нового классификатора — он включает в себя сведения о 380 новых ранее не описанных заболеваниях с генетическими исследованиями.