В России вступит в силу новый классификатор болезней в 2022 году

Прежний классификатор приняли более 30 лет назад.

В России в 2022 году вступит в силу новый классификатор болезней человека. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил научный руководитель НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев, сообщили РИА Новости .

По словам специалиста, прежний классификатор приняли более 30 лет назад. За это время произошло много изменений. Что касается нового классификатора — он включает в себя сведения о 380 новых ранее не описанных заболеваниях с генетическими исследованиями.