В России планируют утвердить рекомендации против теневой занятости

Рабочая группа по восстановлению рынка труда в России утвердила план мероприятий по сокращению теневой занятости в стране на 2022-2024 годы.

В России планируют утвердить рекомендации против теневой занятости. Об этом в понедельник, 6 декабря, агентству ТАСС сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Рабочая группа по восстановлению рынка труда в России утвердила план мероприятий по сокращению теневой занятости в стране на 2022-2024 годы. Рекомендации для регионов планируют утвердить уже в начале следующего года.

«В ходе заседания рабочей группы был утвержден разработанный Минтрудом по поручению президента план мероприятий по сокращению теневой занятости на 2022-2024 годы. В соответствии с принятыми решениями, целевые показатели и методические рекомендации для регионов планируется утвердить уже в январе 2022 года. Разработка и утверждение региональных планов борьбы с теневой занятостью запланированы на начало следующего года», — рассказали в секретариате.

Уточняется, что сотрудники межведомственной рабочей группы совместно с Генпрокуратурой, МВД, Минтрудом, ФНС, Рострудом и субъектами начнут рассматривать региональные планы работ по аналогии с планами по снижению безработицы в 2021 году. Проект закона планируют разработать до конца первого полугодия 2022 года.