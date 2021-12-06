В Михайловском районе столкнулись «Хендэ» и фура

Травмы получил водитель легковушки, ему оказали медпомощь.

В субботу, 4 декабря, примерно в 2:00 в Михайловском районе столкнулись Hyundai Solaris и Scania. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 2 м километре дороги «Стрелецкие выселки — поселок Октябрьский». По предварительной информации 54-летний водитель Hyundai из Ростовской области не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом. За рулем последнего был 51-летний житель Москвы.

Травмы получил водитель легковушки, ему оказали медпомощь.

Проводится проверка.