В Касимове остановили пьяного водителя

Медосвидетельствование показало у водителя 1,027 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Касимове остановили пьяного водителя Hyundai Creta. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль у дома № 1 по улице Большакова. Полицейские заметили, что мужчина пьян: от него пахло алкоголем и он неуверенно шел.

Медосвидетельствование показало у водителя 1,027 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Его отстранили от управления транспортным средством и составили на него административные материалы.

Водителю грозит до 30 тысяч рублей штрафа и лишение «прав» на срок от 1,5 до 2 лет.