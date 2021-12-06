В Касимове остановили пьяного водителя
Медосвидетельствование показало у водителя 1,027 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В Касимове остановили пьяного водителя Hyundai Creta. Об этом сообщила
Сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль у дома № 1 по улице Большакова. Полицейские заметили, что мужчина пьян: от него пахло алкоголем и он неуверенно шел.
Медосвидетельствование показало у водителя 1,027 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Его отстранили от управления транспортным средством и составили на него административные материалы.
Водителю грозит до 30 тысяч рублей штрафа и лишение «прав» на срок от 1,5 до 2 лет.