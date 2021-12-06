В Госдуме предложили повысить пособия по больничным для работающих студентов

Предлагается повысить размер пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка.

В Госдуме предложили повысить пособия по больничным для работающих студентов. Соответствующее письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова отправил депутат Госдумы Иван Сухарев, пишет RT .

Сухарев напомнил, что в настоящее время размер пособия по временной нетрудоспособности для студентов зависит от продолжительности трудового стажа работника. В свою очередь он предложил повысить размер пособия до 100% среднего заработка.

Депутат заявил, что молодые люди, только начавшие работать, не имеют большого стажа и поэтому могут рассчитывать на пособие по больничному в размере 60% среднего заработка. При этом нередко им приходится совмещать работу с учебой, так как это единственная возможность оплачивать обучение, жилье и собственное содержание.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность повышения размера пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка, выплачиваемого за весь период временной нетрудоспособности, лицам, совмещающим трудовую деятельность с обучением в средней школе, получением первого средне-специального или высшего образования, независимо от продолжительности страхового стажа», — говорится в тексте.

В соответствии с нормами закона, гражданам, имеющим трудовой стаж до пяти лет, выплачивается пособие по больничному в размере 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, восемь лет и более — 100%.