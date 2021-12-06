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Умер касимовский поэт Николай Голубош
Николай Голубош умер в понедельник, 6 декабря, на 80-м году жизни.

Умер касимовский поэт Николай Голубош. Об этом сообщили в группе «Типичный Касимов» «ВКонтакте».

Николай Голубош умер в понедельник, 6 декабря, на 80-м году жизни. Он был поэтом, художником и общественным деятелем.

Николай Селиверстович Голубош родился на Украине, а с 1984 года жил и работал в Касимове. В 1990 года он основал клуб касимовских поэтов «Литературные субботы».

В 2012 году занял третье место на пятом международном поэтическом конкурсе «Родник поэзии есть красота», а его стихи часто звучали в передачах на радио «Радонеж».

У поэта вышло три сборника стихов «Дикая роза», «Межевая тропа» и «Черемуховый свет».

Отпевание Николая Голубоша состоится 8 декабря в 10:00 в церкви Богоявления господня в Касимове.