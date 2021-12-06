Студенты РГРТУ попали в число лучших знатоков образовательного законодательства

По итогам заключительного тестирования студенты Рязанского радиотехнического университета Дмитрий Ларин и Юлия Ашуркова вошли в число 25 лучших и получили серебряные значки «Стипком».

В Москве со 2 по 4 декабря прошла всероссийская школа-семинар «Стипком». В нем поучаствовали студенты Рязанского радиотехнического университета .

Проект представил образовательный курс для органов студенческого самоуправления по вопросам, связанным со стипендиальным обеспечением.

Организаторами школы-семинара выступил Студенческий координационный совет Общероссийского профсоюза образования .

В 2021 году предварительный отбор прошли 110 студентов из 1000, которые поучаствовали во входном тестировании.

Студенты прослушали лекции и прошли практические занятия. Во время них подробно разобрали особенности назначения каждого из семи видов стипендии, предусмотренных в России, процесс формирования стипендиального фонда и смежные вопросы, связанные с законодательством в сфере образования и социальной политики.