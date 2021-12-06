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Собчак рассказала о госзаказе оценки общественно-политической ситуации в Рязанской области
Согласно сайту госзакупок, в ноябре опубликован тендер «на оказание услуг по проведению социологического исследования по определению уровня оценки населением общественно-политической ситуации на территории Рязанской области». Стоимость работ 346,6 тысяч рублей.

Власти заказали оценку общественно-политической ситуации в Рязанской области. Об этом 3 декабря сообщила журналист Ксения Собчак на своем YouTube канале.

По ее словам, подобные госзакупки тендеры на исследования заказали пять регионов.

«Рязанская область заказали оценку политический и социальной напряженности в регионе. Эти поквартирные обходы тоже закрыты и заказы на них появились как раз в ноябре, на пике протестов против QR-кодов и драк в казанских автобусах», — заявила Собчак.

Согласно сайту госзакупок, в ноябре опубликован тендер «на оказание услуг по проведению социологического исследования по определению уровня оценки населением общественно-политической ситуации на территории Рязанской области». Стоимость работ 346,6 тысяч рублей.

Исполнитель должен опросить 3160 респондентов в четырех городских округах и в 25 муниципальных районах.