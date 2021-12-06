Скончался музыкант групп «Сплин» и «Колибри»

По предварительной информации, причиной смерти музыканта стали проблемы с сердцем. Олегу Эмирову был 51 год.

Скончался музыкант, работавший с группами «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров. Об этом сообщается на странице группы «Колибри» в Facebook .

«Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ. Человек», — говорится в сообщении.

Как сообщил Mash , причиной смерти музыканта стали проблемы с сердцем. Олегу Эмирову был 51 год.

Он работал над созданием альбома группы «Сплин» «Резонанс. Часть 1», «Выше осени» и «Журнал живого» группы Tequilajazzz, и других.