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Рязанскую НПК наградили за участие в международной акции «Сад памяти»
Весной работники завода передали саженцы деревьев в пять школ Дашково-Песочни. Молодые дубы высадили накануне «Последнего звонка» на территориях школ № 31, 51, 68, 62 и 75.

Коллектив Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», наградили благодарственным письмом администрации Рязани по итогам участия в международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». Об этом рассказали в компании.

Вручение прошло в центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина.

Работники завода передали саженцы деревьев в пять школ Дашково-Песочни минувшей весной. Молодые дубы высадили накануне «Последнего звонка» на территориях школ № 31, 51, 68, 62 и 75. Акция прошла в память о героях, которые в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт со школьной скамьи защищать Родину.

В 2021 году нефтезавод провел серию экологических инициатив по озеленению и наведению чистоты на улицах, в скверах и парках Рязани. Весной в рамках всероссийской экологической акции «Зеленая весна-2021» работники высадили более 500 саженцев дуба, ели, сосны и липы на разных площадках города. Осенью в рамках реализации экологических инициатив РНПК высадила еще 100 саженцев пирамидального тополя в Песочне на улице Зубковой.