Рязанец с ножом напал на 34-летнего мужчину

В полицию обратились рязанцы и сообщили, что в доме на окраине Рязани мужчине нанесли ножевое ранение.

В Рязани задержали мужчину, напавшего на 34-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратились рязанцы и сообщили, что в доме на окраине города мужчину ударили ножом. На место направили бригаду скорой и наряд ППС

Подъезжая к дому, полиция увидела мужчину, который странно себя вел. Полиция посчитала, что он болен или потрясен чем-то. Правоохранители решили остановить прохожего и предложили пройти с ними.

Выяснилось, что мужчина ударил ножом 34-летнего рязанца, это произошло дома у пострадавшего.

К преступлению оказался причастен 28-летний житель Рязанской области, ранее судимый за кражу. Его задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.