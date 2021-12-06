Россиян предупредили о подорожании товаров до семи процентов к Новому году

По словам эксперта, большую роль в повышении цены играет хорошо оформленная и удачно размещенная реклама.

Россиян предупредили о подорожании товаров до семи процентов к Новому году. Об этом пишут «Известия».

Эксперты спрогнозировали рост стоимости некоторых товаров, на которые увеличивается спрос в канун Нового года.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Иван Самойленко рассказал, что на 3-7 процентов подорожают мясо, яйца, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, икра, рыба, алкоголь, сладости. Также вырастут в цене парфюмерия, косметика и ювелирные изделия, которые россияне приобретают в качестве подарков.

К Новому году подорожают елки и елочные украшения.

По словам эксперта, большую роль в повышении цены играет хорошо оформленная и удачно размещенная реклама.

Из непродовольственных товаров подорожают сезонная одежда и обувь, игрушки и электроника.