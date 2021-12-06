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Российские аграрии предупредили о возможном дефиците картофеля в 2022 году
Основные причины — сокращение производства в личных подсобных хозяйствах и увеличение перерабатывающих мощностей.

Российские аграрии предупредили о возможном дефиците картофеля в 2022 году. К такому выводу пришли участники рынка на совещании с представителями Минсельхоза, сообщил в понедельник, 6 декабря, «Коммерсантъ».

По мнению председателя союза участников рынка картофеля и овощей Сергея Лупехина, риск дефицита в основном связан с сокращением производства в личных подсобных хозяйствах и увеличением перерабатывающих мощностей. Он заявил, что в этом году в России на переработку ушло около одного миллиона тонн картофеля. Предполагается, что в следующем на это уйдет около 1,5 миллионов тонн, а к 2026 — уже до трех миллионов тонн.

Еще одной причиной является повышенный спрос со стороны переработчиков, рост издержек на производство картофеля и падение урожайности из-за засухи. Эти два фактора могут привести лишь к росту цен. По данным Росстата, в октябре 2021 года цена картофеля выросла на 78,6% и составила 44,51 рубль.