Президент региональной федерации хоккея Олег Смирнов попросил главу Минспорта помочь в создании новой ледовой арены под Рязанью

Депутат попросил Олега Матыцина посодействовать в выделении грантов для строительства ледовой арены в южной части области для проведения игр Ночной хоккейной лиги.

В понедельник, 6 декабря, в Рязань приехал глава Минспорта Олег Матыцин. Он побывал в Академии единоборств, осмотрел спортивный комплекс и пообщался с представителями рязанских спортивных организаций.

Депутат рязанской городской думы, региональный представитель Ночной хоккейной лиги, президент региональной федерации хоккея Олег Смирнов рассказал министру об успешном проекте в городе для любителей хоккея старше 40 лет.

«С 2011 года в городе и области существует проект «Любитель 40+" и на протяжении десяти лет команды Рязанской области являются лидерами, опережая Москву и Московскую область. На сегодняшний день у нас существует уже 28 команд», — сообщил Смирнов (в проекте НХЛ участвуют 42 команды в 3 дивизионах и более 1000 хоккеистов-любителей — прим. ред.).

По словам депутата, в городе и области всего четыре ледовых площадки. Их острая нехватка ощущается на севере в Касимове и в южной части — в Скопине. Он отметил, что для многих районов попасть в Рязань на тренировки тяжело, не у всех команд есть возможность постоянно ездить по 150-200 км.

Депутат попросил Олега Матыцина посодействовать в выделении грантов для строительства ледовой арены в южной части области для проведения игр Ночной хоккейной лиги.

Олег Матыцин сообщил, что нужно написать от региона заявку по строительству новой площадки в Скопине.

«Если в следующем году будет заявка со стороны региона по «Ледовому дворцу», то мы готовы оказать максимальное содействие», — подчеркнул глава Минспорта.