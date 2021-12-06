Пожар в рязанской девятиэтажке тушили 23 человека

В воскресенье, 5 декабря, в 23:49 поступил вызов о пожаре в доме на площади Димитрова. Возгорание в квартире на седьмом этаже удалось потушить в 0:19, 6 декабря. Погибших и пострадавших нет.

Пожар в рязанской девятиэтажке тушили 23 человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В воскресенье, 5 декабря, в 23:49 поступил вызов о пожаре в доме на площади Димитрова. Возгорание в квартире на седьмом этаже удалось потушить в 0:19, 6 декабря. Погибших и пострадавших нет.

В тушении участвовали 23 человека и восемь единиц техники. Во время пожара дом покинули несколько человек, полной эвакуации здания не было.