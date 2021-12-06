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«Почта России» предложила рязанцам 30-процентную скидку на подписку
Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях Рязанской области, на сайте, в мобильном приложении «Почты России», а также при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов у почтальонов.

С 6 по 16 декабря рязанцы могут подписаться на периодические издания со скидкой до 30%. «Почта России» совместно с издательскими домами снизит стоимость подписки более чем на 2 000 газет и журналов.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях Рязанской области, на сайте, в мобильном приложении «Почты России», а также при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов у почтальонов.

Каталог «Почты России» насчитывает более 5 900 изданий. Среди них — общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте «Почты» в разделе «Онлайн подписка» нужное издание можно найти как по названию, так и по индексу, для удобства поиска они упорядочены по категориям, темам и популярности. Клиент выбирает удобный для себя способ получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у оператора в почтовом отделении.

Оформить подписку можно для себя или подарить ее на Новый год своим родственникам и знакомым. Кроме того, благотворительная программа «Почты России» «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату или дому престарелых. Принять участие в акции могут и юридические лица — организации и компании.