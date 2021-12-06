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На востоке Москвы в самодельной бане нашли тела двух рабочих
По предварительным данным, мужчины выпили и уснули в натопленном помещении.

На востоке Москвы в самодельной бане нашли тела двух рабочих. Об этом сообщили «Вести.ру» со ссылкой на столичную прокуратуру.

В понедельник, 6 декабря, тела двоих 39-летний жителей Воронежской области обнаружили на стройплощадке в районе Перово.

Сообщается, что мужчины занимались бурением скважин и жили в бытовке. Вечером 5 декабря рабочие пошли в самодельную баню и не вернулись.

Причину смерти устанавливают правоохранители. По предварительным данным, мужчины выпили и уснули в натопленном помещении.

Также прокуратура проверит, соблюдал ли владелец объекта требования законодательства.