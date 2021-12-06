На окраине Рязани задержали пьяного водителя на «Приоре»

Нарушителя на Lada Priora заметили на окраине города. Он двигался по дороге с выключенными световыми приборами.

В Рязани поймали 26-летнего пьяного водителя на Lada Priora. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Нарушителя заметили на окраине города. Он двигался по дороге с выключенными фарами. Остановив транспортное средство, полицейские выяснили, что водитель пьян. Также сотрудники установили, что ранее этот мужчина был лишен водительских прав.

На место вызвали сотрудников ДПС, которые отстранили рязанца от управления автомобилем и составили на него административные протоколы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ.