Минтруд изменит правила выплаты пенсий для двух категорий граждан с 1 июля 2022 года

Изменения коснутся тех пенсионеров, кто имеет право на единовременное снятие своих накоплений.

Минтруд изменит правила выплаты пенсий для двух категорий граждан с 1 июля 2022 года. Об этом пишет «МК».

Изменения коснутся тех пенсионеров, кто имеет право на единовременное снятие своих накоплений. Правила будут действовать для тех, кто получает пенсию по потере кормильца и инвалидности, а также для россиян, у которых трудовой стаж недостаточен для назначения пенсии по старости — мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Заявление на единовременную выплату необходимо подать на портале Госуслуг.

За повторной единовременной выплатой пенсионеры смогут обратиться только через пять лет. Пенсионный фонд рассмотрит заявку в течение пяти дней. Решение сообщат также через Госуслуги.

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2022 года.