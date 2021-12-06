Любимов подписал соглашение о сотрудничестве с Минспортом на ближайшие четыре года

Планируется, что в ближайшие четыре года сотрудничество осуществят по ключевым направлениям, обозначенным в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Губернатор Николай Любимов и глава Минспорта Олег Матыцин подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере физической культур и спорта. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщила пресс-служба областного правительства.

Планируется, что в ближайшие четыре года сотрудничество осуществят по ключевым направлениям, обозначенным в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В том числе в Рязанской области создадут условия для приобщения к регулярным спортивным занятиям всех групп населения, оборудуют объекты спорта инвентарем, а также обеспечат рабочие места в спортивной сфере.

«Мы благодарны Министерству спорта России за внимание к нашему региону и готовность продолжать поддерживать Рязанскую область. Соглашение — это важный шаг в нашем сотрудничестве. Документ способствует тому, чтобы работа по развитию спорта шла уже с юридическими основаниями и в более активном темпе», — отметил Николай Любимов.

В свою очередь глава минспорта подчеркнул, что это соглашение позволит развивать то партнерство, которое «на сегодняшний день имеет конкретные результаты.

«Уверен, что это не просто документ, а реальная программа совместных действий», — заключил Олег Матыцин.