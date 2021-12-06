ЦИАН запретил публиковать объявления с указанием этнической принадлежности

Авторам рекомендовали переписать текст объявления в соответствии с новыми правилами до 1 февраля 2021 года.

ЦИАН запретил публиковать объявления с указанием этнической принадлежности. Об этом сообщили в telegram-канале сервиса для риелторов и партнеров.

Сайт поиска недвижимости ЦИАН поменял правила публикации объявлений. С 1 декабря 2021 года объявления не должны содержать указания на расовую или этническую принадлежность. Под запрет попали указания цвета кожи, этнического и национального происхождения, национальности, гражданства и вероисповедания.

Авторам рекомендовали переписать текст объявления в соответствии с новыми правилами до 1 февраля 2021 года. Уточняется, что после этой даты ЦИАН сможет сам редактировать описание объектов.