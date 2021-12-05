В Скопинском районе временно ограничат движение на ж/д переезде

В Скопинском районе в понедельник, 6 декабря, на несколько часов ограничат движение на железнодорожном переезде. Об этом сообщили в администрации района.

В Скопинском районе в понедельник, 6 декабря, на несколько часов ограничат движение на железнодорожном переезде. Об этом сообщили в администрации района.

С 9:30 до 16:00 будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в селе Кремлево (248 км).

Ограничения связаны с ремонтными работами, которые проводят РЖД.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.