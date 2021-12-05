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В Шереметьево тестирование пассажиров из стран с омикрон-штаммом привело к заторам
В московском аэропорту Шереметьево пассажиров из стран с омикроном-штаммом задержали на два часа для проверки здоровья. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В московском аэропорту Шереметьево пассажиров из стран с омикроном-штаммом задержали на два часа для проверки здоровья. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в российских аэропортах организовано бесплатное тестирование для прибывающих из стран, «рисковых по завозу штамма омикрон». Таковыми являются ЮАР, сопредельные африканские государства, Китай, Великобритания и другие страны, где обнаружили омикрон.

Рейс Аэрофлота SU 2583 приземлился в терминале С Шереметьево в воскресенье в 01:19. Пассажиров попросили оставаться на своих местах для проведения термометрии, которую не делают на других рейсах, а также предупредили об обязательном экспресс-тесте для прибывающих из Великобритании. Спустя 30-40 минут пассажиров привезли на автобусе к терминалу, однако не выпускали из-за большой очереди внутри зала, где проводился санитарный контроль.

Потом пассажирам разрешили пройти из автобуса в зал, где образовалась огромная очередь. Сначала контроль проводил Роспотребнадзор, проверяя анкеты для прибывающих, а далее шесть врачей за тремя столиками проводили экспресс-тестирование. Результаты тестов, которые появлялись через две минуты, объявляли по громкой связи, каждому пассажиру присваивался индивидуальный номер. В общей сложности вся процедура заняла почти два часа.

Напомним, ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый штамм обнаружен в 38 странах.

Видео URA.ru