В Рязанской области 6 декабря ночью похолодает до -9 градусов

В Рязанской области в ночь на понедельник, 6 декабря, температура воздуха опустится до −9…−4 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.