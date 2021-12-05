В Рязанской области 6 декабря ночью похолодает до -9 градусов
В Рязанской области в ночь на понедельник, 6 декабря, температура воздуха опустится до −9…−4 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в ночь на понедельник, 6 декабря, температура воздуха опустится до −9…−4 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно, с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами гололедица.
Температура воздуха по области днем составит −5…−0 градусов.
Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с.