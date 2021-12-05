В Челябинске на ходу загорелась машина скорой

В Челябинске огонь охватил автомобиль скорой помощи во время движения. Об этом сообщил портал cheltv.ru в воскресенье, 5 декабря, со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

В Челябинске огонь охватил автомобиль скорой помощи во время движения. Об этом сообщил портал cheltv.ru в воскресенье, 5 декабря, со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

ЧП произошло накануне вечером на улице Игуменка. По словам местных жителей, сначала случился небольшой взрыв, затем машину охватило пламенем. Видео опубликовали в соцсетях.

Пожар тушили четыре человека и одна автоцистерна.

Водитель и пассажиры успели покинуть салон.

Пострадавших нет. По предварительным данным, в сгоревшей машине пациентов не было.