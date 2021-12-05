В Центральной России прогнозируют температурный «сэндвич»

Переменчивая погода с периодами морозов и тепла, а также с обильными снегопадами и гололедицей ожидается в Центральной России. Об сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Переменчивая погода с периодами морозов и тепла, а также с обильными снегопадами и гололедицей ожидается в Центральной России. Об сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящую неделю ожидаемые метеорологические условия в Центральной России можно будет назвать температурным „сэндвичем“, так как умеренно холодная погода будет чередоваться с периодами тепла под „соусом“ обильных снегопадов и гололедных явлений», — рассказал синоптик.

По его словам, в начале недели будет сыпать небольшой снег, ночью в Москве воздух остынет до -5-7, в Подмосковье до -4-9, днем в столице -2-4, по области от -1 до -6 градусов. Снежный покров подрастет на 1 см.

Во вторник придет активный балканский циклон, который обрушится снегопадами с аномальным количеством осадков — до 7-12 мм, или до 20% месячной нормы. Температура приблизится к нулю. Сугробы в Москве вырастут до 12-17 см.

В среду, по словам Тишковца, ночная слабая оттепель с осадками в разном фазовом состоянии днем сменится на интенсивные заряды снега и понижение температуры воздуха до 0… -5, на дорогах образуется гололедица.

В четверг и пятницу снег продолжится, температура немного понизится. Сугробы вырастут до 15-20 сантиметров.

Тишковец добавил, что в выходные снова потеплеет до околонулевых температур с осадками в смешанной фазе и даже вероятностью ледяных дождей в субботу.

«В целом, за неделю, ожидается до 30-35 миллиметров осадков, что более половины всего декабрьского объема небесной влаги», — подытожил синоптик.