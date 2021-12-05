Ушел из жизни создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн

Скончался продюсер Марк Рудинштейн, ему было 75 лет. Об этом ТАСС сообщил источник в его окружении.

Скончался продюсер Марк Рудинштейн, ему было 75 лет. Об этом ТАСС сообщил источник в его окружении.

Рудинштейн является создателем российского кинофестиваля «Кинотавр».

«Марк умер час назад в больнице на Таганке», — рассказал источник.

Рудинштейна госпитализировали 16 ноября. Он известен как продюсер и актер. Среди работ с его участием — мелодрама «Приходи на меня посмотреть», детектив «Завтра будет завтра», драма «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», мелодрама «Московская сага».

Также он 15 лет руководил «Кинотавром».