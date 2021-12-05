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Россиянам рассказали о сроках новой волны коронавируса
Придет ли новая волна COVID-19 и какой она будет, рассказал в интервью радио Sputnik гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Придет ли новая волна COVID-19 и какой она будет, рассказал в интервью радио Sputnik гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

По словам иммунолога, сейчас в стране наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Число ежедневно выявляемых случаев заражения снизилось. Врач считает, что опасаться новой вспышки заболеваемости COVID-19 в декабре или начале января не стоит.

По мнению Крючкова, в ближайшие два месяца будет ниже 30 тысяч случаев заражения в сутки, но останется выше 25 тысяч.

«В декабре, судя по всему, всплеска заболеваемости ждать не стоит, далее будет период праздников, которые имеют умеренно положительный противоэпидемический эффект», — сказал иммунолог.

Врач считает, что следующий подъем заболеваемости может начаться в конце января.

«Далее, с учетом линии „омикрон“, которая или уже проникла, или в ближайшее время проникнет в Россию, к концу января — началу февраля стоит ожидать заметного повышения заболеваемости коронавирусом. В отличие от осенней волны COVID-19, следующий всплеск распространения коронавирусной инфекции может быть вызван омикрон-штаммом», — полагает иммунолог.

Также врач подчеркнул, что высока вероятность вытеснения омикроном дельта-штамма в России.

По словам иммунолога, подготовиться к появлению нового штамма лучше заранее — стоит воспользоваться периодом между волнами COVID-19 для вакцинации или ревакцинации, а также соблюдать и другие индивидуальные меры предосторожности.