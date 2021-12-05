При пожаре в Рязани пострадала пожилая женщина

В Рязани на улице Юбилейной загорелась однокомнатная квартира в пятиэтажке. Сообщение о возгорании поступило в воскресенье, 5 декабря, в 16:31.

В Рязани на улице Юбилейной загорелась однокомнатная квартира в пятиэтажке. Сообщение о возгорании поступило в воскресенье, 5 декабря, в 16:31, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В пятиэтажном блочном доме загорелась квартира площадью 35 кв. м. Огонь охватил кухню.

Пострадала женщина 1934 года рождения, ее госпитализировали.

Площадь пожара составила 5 кв. м. На место выезжали 3 автомобиля, 12 человек.