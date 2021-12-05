Эксперты назвали три привычки, повышающие риск развития рака

Авторы блога «Следите за здоровьем каждый день» на портале WeChat назвали три привычки, которые могут привести к раку.

Авторы блога «Следите за здоровьем каждый день» на портале WeChat назвали три привычки, которые могут привести к раку.

Эти привычки — раздражительность, неправильный режим сна и питания.

Одна из причин возникновения рака заключается в том, что многие люди ложатся спать в позднее время. Из-за этой привычки возрастает вероятность заболеть раком. Поэтому лучше придерживаться правильного режима сна и бодрствования.

Также, по словам авторов блога, опасность для здоровья представляет и современный темп жизни. Стрессовые ситуации негативно влияют на нервную систему.

Повышают риск развития рака раздражительность и депрессии. Навредить организму может и употребление в пищу недоеденных ранее блюд. В них начинают накапливаться нитриты, способные привести к развитию онкологического заболевания. Рак может возникнуть и из-за нарушений в работе желудка и селезенки.