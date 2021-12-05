Девять россиян прилетели из ЮАР с коронавирусом

У девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, выявили коронавирус. Штамм устанавливают специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в воскресенье, 5 декабря.

У девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, выявили коронавирус. Штамм устанавливают специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в воскресенье, 5 декабря.

Все зараженные пассажиры госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением.

Специалисты санитарно-карантинного контроля 3 и 4 декабря провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии.

Роспотребнадзор держит ситуацию под особым контролем.