В Рязанской области еще 222 человека заразились коронавирусом

Еще 222 жителя Рязанской области заболели COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб в субботу, 4 декабря.

Еще 222 жителя Рязанской области заболели COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб в субботу, 4 декабря. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 56 392 рязанца.

В статистику включили еще 20 смертей, выздоровели 573 пациента. Всего заболели 56 392 жителей региона, вылечились 48 144.

За сутки в России подтверждены 1215 смертей с COVID-19, за все время скончались 280 072 человека. За сутки в стране выявили 32 974 новых случая заражения коронавирусом.