В Рязани поймали похитителя люков

Полицейские раскрыли кражу люков канализационных колодцев с парковки ТЦ на окраине Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские раскрыли кражу люков канализационных колодцев с парковки ТЦ на окраине Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился представитель торгового центра, расположенного на окраине Рязани. Он сообщил, что ночью с парковки у магазина пропали три люка.

Оперативники уголовного розыска предположили, что злоумышленник будет сбывать похищенное как вторсырье. В ближайших пунктах приема металлолома оперативники нашли фрагменты люков, похожих на украденные. Получив сведения о личности мужчины, который сдал предметы, полицейские нашли злоумышленника. К хищению оказался причастен 19-летний рязанец, его задержали.

По предварительной информации, парень специально ночью приехал на автомобиле на парковку у торгового центра и положил в багажник три люка.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.