В Хабаровском крае произошло смертельное ДТП с участием скорой и поезда

В Хабаровском крае произошла авария с участием автомобиля скорой помощи и снегоуборочного поезда, один человек погиб. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что ДТП произошло на регулируемом ж/д переезде.

В Хабаровском крае произошла авария с участием автомобиля скорой помощи и снегоуборочного поезда, один человек погиб. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что ДТП произошло на регулируемом ж/д переезде.

Водитель скорой выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. При следовании поезда машинист увидел автомобиль, подал сигнал, применил экстренное торможение, но столкновения предотвратить не удалось.

Один человек погиб, двое пострадали. Погибший был фельдшером бригады медицинской помощи.

Водитель автомобиля и перевозимый пациент госпитализированы в районную больницу. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.