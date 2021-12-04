Санитарки больницы в Севастополе издевались над пенсионеркой с инсультом

Двух санитарок в городской больнице № 1 в Севастополе обвинили в издевательствах над пожилой женщиной, которая поступила с инсультом. Внук пенсионерки записал рассказ ее соседок по палате на видео.

Двух санитарок в городской больнице № 1 в Севастополе обвинили в издевательствах над пожилой женщиной, которая поступила с инсультом. Внук пенсионерки записал рассказ ее соседок по палате на видео. Мужчина опубликовал видео и обращение в соцсетях .

В обращении сообщается, что 71-летняя Валентина Стадник поступила в больницу 11 ноября со вторым ишемическим инсультом. Когда пенсионерка уже пошла на поправку, в ночь на 24 ноября лежачая соседка по палате попросила Валентину Васильевну позвать санитарок, потому что сама не могла встать с постели. По словам женщины, они долгое время не могли докричаться до персонала больницы, поэтому пенсионерке пришлось нажать кнопку вызова. Сотрудниц больницы это разозлило.

«Сотрудницы заявили, что сейчас будет проводиться плановый забор мочи (в половине 11 вечера, на минуточку) по указанию лечащего врача — Аси Александровны. Скомандовали приготовиться. Мою бабушку крайне удивил тот факт, что анализ собирались проводить в столь позднее время (обычно забор мочи проводился по утрам), но препятствовать проведению анализа она не стала», — пояснил внук пенсионерки.

Далее, по словам женщины, санитарки повалили ее и силой взяли анализ с помощью катетера большого диаметра, причинив ей жуткую боль. При этом санитарки издевались над женщиной, позволяя себе оскорбительные комментарии.

«После окончания экзекуции санитарка Оксана ехидно поинтересовалась, как давно у моей бабушки был половой контакт: „У тебя что, давно мужика не было?“. Затем, выйдя в коридор, тандем громко обсуждал, что будет делать с собранным биоматериалом: „Ну что, понесли мочу на мусорку?“ То есть никакого анализа и в помине не было. Они попросту жестоко поиздевались над беспомощным человеком, который ничего не мог противопоставить двум здоровым женщинам», — говорится в обращении.

Родственники пенсионерки не добились объяснений в больнице.

В комментариях под постом на истории молодого человека отреагировал городской департамент здравоохранения.

«Ознакомившись с информацией в вашем посте, считаем целесообразным проведение служебной проверки по этому факту для тщательного разбора всех обстоятельств произошедшего. В связи с чем, мы просим вас обратиться на почту департамента здравоохранения», — говорится в комментарии.