Рязанцы пожаловались на отключение электричества по ночам в Дашково-Песочне

Жители Рязани рассказали, что на Касимовском шоссе после 1:00 отключают электроэнергию. Об этом они рассказали в соцсетях.

Жители Рязани рассказали, что на Касимовском шоссе после 1:00 отключают электроэнергию. Об этом они рассказали в соцсетях.

«При этом автоматически перестает поступать тепло в квартиры. Просыпаемся ночью от холода. Это издевательство просто. Утром батареи холодные, система остывает. В данный момент пишу, а на улице снег вовсю идет. Ну и счет за отопление 100% выставят», — говорится в сообщении.

По словам жителей, свет отключают на период от 2,5 до 5-6 часов. Также наблюдаются перебои с водой и связью.