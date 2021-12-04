Прилепин открыл мемориальную табличку на фасаде «Есенин Центра»

Писатель и политик Захар Прилепин в субботу, 4 декабря, приехал в Рязань. На фасаде «Есенин Центра» открыли мемориальную табличку. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Писатель и политик Захар Прилепин в субботу, 4 декабря, приехал в Рязань. На фасаде «Есенин Центра» открыли мемориальную табличку. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Центр расположился в усадьбе Попова, который благодаря усилиям градозащитников получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Ветхий фасад удалось отреставрировать. Работы велись при содействии «Культурного фронта», Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, АНО «Добровольцы культуры», Фонда «Святославъ» и волонтеров.

«Наши труды увенчались успехом. Работа, безусловно, продлится. Я хотел бы, чтобы вся деревянная Рязань выглядела так же замечательно и празднично, как этот „Есенин Центр“, предоставленный в распоряжение творческой общественности города», — сказал Захар Прилепин.

В РГУ имени Есенина при участии писателя и преподавателей вуза прошел круглый стол на тему «Роль творчества Солженицына в истории СССР».